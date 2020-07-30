В этом году воронежцы стали реже страдать инфекциями верхних дыхательных путей

30 Июль 2020 2020-07-30T17:43:39+03:00

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В Департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что с начала 2020 года в регионе на 3,9% сократилась инфекционная заболеваемость, хотя, про данными регионального управления Роспотребнадзора, в июне воронежцы гораздо чаще болели ОРВИ.

Если говорить о конкретных заболеваниях, то реже регистрировались острые инфекции верхних дыхательных путей и острых кишечных инфекций.

- На 32% уменьшилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями, в основном они регистрируются среди детей в возрасте до 14 лет – 73,5%, из них 49,3% приходится на детей в возрасте до 2 лет, 30,7% – 3-6 лет и 20,1% – на 7-14 лет, - отметили медицинские статисты.

Меньше стало и пострадавших от укусов клещей: 1731 против 2073 в первом полугодии 2019 года. Более 60% укушенных – взрослые.

Совсем не было обращений по поводу дифтерии, столбняка, брюшного тифа, кори, эпидпаротита, краснухи, гемофильной инфекции, бруцеллеза, лихорадки Западного Нила, лихорадки Ку, лихорадки Денге.

ИСТОЧНИК KP.RU