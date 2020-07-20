В июне воронежцы стали гораздо чаще болеть ОРВИ

20 Июль 2020 2020-07-20T17:26:36+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора в июне в Воронежской области заметно выросла инфекционная заболеваемость. В сравнении с прошлогодними показателями – на 39,1%, составив 19737 случаев против 14221.

В частности, на 37,7% увеличилось количество зарегистрированных ОРВИ. Правда, не ясно , связано это как-то с эпидемией коронавируса или нет. Вместе с тем врачи отметили снижение заболеваемости сальмонеллезом на 50%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 51,5% и ОКИ неустановленной этиологии – в 3,4 раза.

Меньше обычного и количество пострадавших от укусов клещей. В 2019 году за июнь их было 748, а в этом году – лишь 514.

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ИСТОЧНИК KP.RU