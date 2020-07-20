2020-07-20T17:26:36+03:00
Общество

В июне воронежцы стали гораздо чаще болеть ОРВИ

Общая инфекционная заболеваемость выросла на 39,1%
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора в июне в Воронежской области заметно выросла инфекционная заболеваемость. В сравнении с прошлогодними показателями – на 39,1%, составив 19737 случаев против 14221.

В частности, на 37,7% увеличилось количество зарегистрированных ОРВИ. Правда, не ясно , связано это как-то с эпидемией коронавируса или нет. Вместе с тем врачи отметили снижение заболеваемости сальмонеллезом на 50%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии – на 51,5% и ОКИ неустановленной этиологии – в 3,4 раза.

Меньше обычного и количество пострадавших от укусов клещей. В 2019 году за июнь их было 748, а в этом году – лишь 514.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы вышли на субботник, чтобы привести в порядок пригородный лес
В Воронеже отметил 95-летие подполковник авиации
В новой инфекционной больнице в Воронеже начали принимать первых пациентов
Воронежским дачникам отключили свет за долги
В Воронеже губернатор потребовал выбрать новое место для строительства футбольного манежа в Шилово
Воронежская художница восстановила разрушенную во время капремонта мозаику с музыкантом Дэвидом Боуи
В Воронеже сельчанка ударила ножом мужчину, ругавшего ее во время приготовления обеда
Житель Воронежской области украл ульи, чтобы начать свой бизнес
В Воронеже вернули еще один фирменный поезд, едущий в Москву
«КП-Воронеж» наградила победителей фотоконкурса «Мартовские котики»
В Воронежской области еще в двух больницах убрали места для пациентов с коронавирусом
В июне воронежцы стали гораздо чаще болеть ОРВИ
В Воронеже поймали мошенницу, отобравшую у пожилой женщины 100 тысяч рублей
С воронежцев через суд взыскали 21,6 млн рублей долга за капремонт
Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы
Воронежец обиделся на бросивших его друзей и разбил случайный автомобиль
За путешествие собачьего плота по Воронежскому водохранилищу владельцу приюта грозит штраф
В Воронеже попали на видео издевательства двух парней и девушки над маленьким мальчиком
В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил