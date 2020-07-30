В Воронеже на видео попал ребенок, разгуливающий на стройплощадке под стрелой крана

30 Июль 2020 2020-07-30T14:44:58+03:00

На стройплощадке опасно находиться и взрослому, что уж говорить о ребенке. Фото: кадр с видео

Скорее всего, его вынужден был взять на работу кто-то из родителей [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео дикого нарушения правил безопасности на стройке. Прямо под стрелой крана бегает ребенок – на вид ему не больше пяти лет. Женский голос за кадром высказывает предположение, что, скорее всего, его вынужден был взять на работу кто-то из родителей.

Такое видео могло бы послужить поводом для серьезной проверки на стройке. Ведь теоретически здоровье, а то и жизнь ребенка на таком производстве находится под угрозой. Однако неясно, на какой это стройке произошло, да и разместил видео анонимный пользователь.

Кстати, 30 июля стало известно, что в Воронеже детсады откроются на следующей неделе, скорее всего, 6 августа. Пока в них будут работать только дежурные группы.

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Когда не с кем оставить ребёнка, Воронеж, 30.07.2020.Когда не с кем оставить ребёнка, родителям приходится выкручиваться. Сегодня заметили, как рабочий вместе с малолетним сынишкой трудились на объекте. Зато с малых лет будет знать, как достаются деньги... Хотя, конечно, не место ребёнку на строительной площадке...

ИСТОЧНИК KP.RU