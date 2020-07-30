В райцентре Воронежской области на пожаре погибли женщина и ее сын

30 Июль 2020 2020-07-30T09:31:22+03:00

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Стало известно о жертвах пожара в Верхнем Мамоне на улице Красный мост. Напомним, ночью 30 июля там сгорел дом 8 на 10 метров, полностью рухнула крыша. Сотрудникам МЧС о ЧП сообщили в 4.23. Когда они приехали к месту пожара, то смогли только не допустить, чтобы пламя перекинулось дальше. Огонь полностью затушили в 4.44.

- На пожаре погибли 73-летняя и ее 45-летний сын, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – Причину их смерти, а также возгорания еще предстоит установить.

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ИСТОЧНИК KP.RU