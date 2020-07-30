В райцентре Воронежской область ночью сгорел дом: есть пострадавшие

30 Июль 2020 2020-07-30T08:13:24+03:00

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30 июля около четырех часов утра в селе Верхний Мамон на улице Красный мост загорелся жилой дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.23, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выехали два наших отделения – восемь человек на четырех машинах. К моменту, когда они прибыли на место пожара, дом 8х10 метров был уничтожен огнем, упала крыша. Пламя потушили в 4.44. По оперативной информации, на пожаре пострадали люди. Напоминаем, в случае ЧП звоните 112, 101, либо по телефону доверия 8(473)277-99-00. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU