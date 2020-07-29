В Воронеже пенсионеру не удалось оспорить штраф за платную парковку

29 Июль 2020 2020-07-29T12:13:25+03:00

Похоже, теперь время халявных парковок в центре Воронежа все же прошло. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Ленинском районном суде приняли уже второе негативное для оспаривающих штраф за платную парковку воронежцев.

На этот раз 1500 рублей не захотел платить 65-летний мужчина. Он оставил машину в зоне парковки по адресу: улица Кольцовская, 56 с 10.41 до 13.31. И не стал за это платить. Его адвокат упирал на то, что мужчина пожилой и плохо ориентируется в гаджетах, через которые можно перечислить деньги. На что ему возразили, что оплатить парковку можно и через банкомат. Затем в ход пускали уже знакомые «отмазки»: дескать, незаконно получены персональные данные, водитель не давал согласия на их обработку. Вот только этот пробел в законодательстве недавно устранили, так что ссылка на него уже не актуальна.

В итоге решение административной комиссии оставили в силе. Мужчине все же придется расстаться с 1500 рублями.

В мэрии в очередной раз заявили, что штрафы – не самоцель. Главная задача – немного очистить от припаркованных машин центр города и несколько уменьшить трафик.

ИСТОЧНИК KP.RU