2020-07-28T19:52:53+03:00
Общество

В Воронеже новую инфекционную больницу планируют расширить за счет лесного фонда

Для того, чтобы начать строительство поликлиники и административного корпуса, нужно внести изменения в Генплан города
Юрий КОЗЛОВ
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Новую инфекционную больницу на Машмете построили всего за два месяца.Новую инфекционную больницу на Машмете построили всего за два месяца.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Воронежцев пригласили выразить свое отношение к расширению новой инфекционной больнице на улице Ростовской на Машмете. Власти планируют расширить медучреждение, построив новую поликлинику и административный корпус. Но есть и проблема – земли, на которых они собираются это делать, относятся к лесному фонду. А там закон не разрешает капитальное строительство.

Возведение поликлиники и административного здания возможно только после внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Воронежа. В региональном правительстве призывают: если вы согласны с проектом, проголосуйте на портале департамента цифрового развития Воронежской области «Активный Электронный Гражданин».

Напомним, новую инфекционную больницу построили всего за два месяца. Удалось это благодаря помощи специалистов Минобороны России. Сейчас туда переводят людей, у которых диагностировали коронавирус, ранее лечившихся в переоборудованных отделениях обычных больниц. Губернатор Александр Гусев заявил о планах властей после окончания эпидемии коронавируса. В новом медучреждении разместится областная инфекционная больница, а ее старый корпус закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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