В Воронеже открывшаяся новая инфекционная больница может заменить старую
Во вторник, 30 июня, об открытии губернатор Александр Гусев доложил Президенту Владимиру Путину об открытии новой инфекционной больницы. Ее построили всего за два месяца – решение о начале ее возведения приняли 22 апреля.
Сейчас в новом медицинском центре идет итоговое тестирование оборудования. Когда его завершат, медучредение передадут в ведение БСМП № 8, которая сейчас перепрофилирована для лечения коронавируса.
- Новая больница сможет оказывать высокоэффективную медицинскую помощь, ее диагностический блок оснащен самым современным оборудованием для цифровой рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии, - заявил Александр Гусев.
В медцентре на улице Ростовской обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры. Будет работать система непрерывного электронного мониторинга состояния больных. Воронежские врачи, которые будут работать в новом медцентре, побывают в аналогичном учреждении, построенном на территории военного госпиталя в Подольске.
Приемное отделение новой больницы.Фото: с портала правительства Воронежской области.
После окончания телемоста Александр Гусев в ответ на вопрос о будущем нового медцентра после завершения эпидемии коронавируса сказал:
- Это будет областная инфекционная больница. Надеюсь, мы сумеем закрыть старый корпус, а тут допроектируем и построим небольшое количество объектов, в частности, поликлинику. Площадка для этого уже есть.
ИСТОЧНИК KP.RU