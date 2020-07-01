В Воронеже открывшаяся новая инфекционная больница может заменить старую

1 Июль 2020 2020-07-01T10:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 июня, об открытии губернатор Александр Гусев доложил Президенту Владимиру Путину об открытии новой инфекционной больницы. Ее построили всего за два месяца – решение о начале ее возведения приняли 22 апреля.

Сейчас в новом медицинском центре идет итоговое тестирование оборудования. Когда его завершат, медучредение передадут в ведение БСМП № 8, которая сейчас перепрофилирована для лечения коронавируса.

- Новая больница сможет оказывать высокоэффективную медицинскую помощь, ее диагностический блок оснащен самым современным оборудованием для цифровой рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии, - заявил Александр Гусев.

В медцентре на улице Ростовской обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры. Будет работать система непрерывного электронного мониторинга состояния больных. Воронежские врачи, которые будут работать в новом медцентре, побывают в аналогичном учреждении, построенном на территории военного госпиталя в Подольске.

Приемное отделение новой больницы.Фото: с портала правительства Воронежской области.

После окончания телемоста Александр Гусев в ответ на вопрос о будущем нового медцентра после завершения эпидемии коронавируса сказал:

- Это будет областная инфекционная больница. Надеюсь, мы сумеем закрыть старый корпус, а тут допроектируем и построим небольшое количество объектов, в частности, поликлинику. Площадка для этого уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU