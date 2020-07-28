В Воронеже назвали профессию с зарплатой в 259 тысяч рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T12:28:11+03:00

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Эксперты специализированного портала Trud.com предоставили сведения по самым высокооплачиваемым профессиям в Воронеже.

На первом месте оказалась специализация программиста senior Java developer (259 тыс. рублей). На втором операционный директор – зарплата 116,5 тысяч рублей, на третьем опять профессия программиста – на этот раз Javascript-разработчик – 112,7 тысяч в месяц.

Однако более 100 тысяч рублей в месяц, по мнению аналитиков, можно получить и людям рабочих профессий. Грузовой автоэлектрик, по их мнению, зарабатывает 108,4 тысячи, машинист буровой установки - 107,6, сварщик НАКС - 103,3. сварщик РДС - 100,7. Весьма неплохая зарплата и у сварщика-аргонщика - 95,3 тысячи рублей, а также у машиниста погрузчика - 95 059 тысячи. Примерно такие же деньги, к слову, получает заместитель директора по производству - 98, 9 тысячи в месяц.

В то же время, по сведениям экспертов портала, средняя зарплата в июне в Воронеже составила более 36,1 тыс. руб. При этом за год, по их данным, уровень доходов жителей столицы Черноземья упал примерно на 2,6 тысяч рублей. Кстати, косвенно это подтверждается сведениями о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Там самое привлекательное предложение (опять же для программиста) - от 130 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU