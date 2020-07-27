В Воронеже эксперты назвали ТОП-5 самых высооплачиваемых вакансий июля

27 Июль 2020 2020-07-27T17:39:38+03:00

Программисты в Воронеже могут рассчитывать на зарплаты от 80 до 130 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Эксперты компании SuperJob назвали ТОП-5 воронежских вакансий июля 2020 года.

На первом месте оказалось предложение по зарплате для ведущего программиста PHP - от 130 тысяч рублей. Специалиста ищет компания, занимающаяся разработкой высоконагруженных интернет-магазинов на платформе 1С-Битрикс. Требования к кандидату на должность: высшее образование, знание технического английского языка и опыт работы от шести лет. Специалисту также предоставляют возможность обучения за счет компании, а еще бесплатные кофе и снеки. В его обязанности будет входить разработка модулей, интеграция готовых шаблонов с компонентами 1С-Битрикс и доработка этих компонентов.

Второе – у вакансии ведущего программиста-разработчика Fullstack с зарплатой от 100 тысяч рублей. Его ищет компания «МедЭксперт». Требования: знание английского языка, высшее образование и опыт работы от трех лет. На этой должности необходимо будет решать прикладные задачи по разработке программного обеспечения, самому выступать разработчиком в ходе автоматизации процессов и координировать других спецов. От соискателя также требуется знание языка Python, базы данных PostgreSQL и JavaScript.

Третье – у вакансии Senior Android Developer с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц в компанию Angels IT Group, разрабатывающую интеллектуальные системы для людей, бизнеса и госструктур. Требования – опыт разработки Android-приложений, три года нахождения в этой пока еще довольно экзотической профессии, знание Kotlin, Java и Android SDK. В обязанности будет входить проектирование и разработка мобильных приложений для Android, используя при этом технологии дополненной реальности. Место работы обещают предоставить в светлом офисе в центре города. Компания будет оплачивать курсы английского, медицинские услуги и занятия спортом.

На четвертом месте вакансия прораба дорожного строительства с зарплатой от 70 тысяч рублей в месяц в компанию АКБ «Авангард». У соискателя должен быть опыт работы от трех лет, среднее специальное образование и водительские права категории В. Обязанности: расстановка кадров, организация работ, ведение документации, поиск и привлечение исполнителей.

И замыкает пятерку предложение работы мастером по обслуживанию холодильного и торгового оборудования в компанию «Интелтех». На этом месте обещают зарплату от 50-60 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее аналитики предоставили рейтинг самых необычных воронежских вакансий июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU