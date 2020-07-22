2020-07-22T13:54:57+03:00
Общество

В Воронеже назвали пять самых необычных вакансий лета

Среди них глазуровщик керамических изделий и навесчик заготовок на производстве шин
Артем ИЛЬИН
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Эксперты специализированного сервиса «Работа.ру» составили ТОП-5 самых необычных вакансий нынешнего лета в Воронежа.

Первое место занимает глазуровщик керамических изделий. Такой необычный работник требуется местному заводу бытовой керамики. Возможно бесплатное обучение. Должностные обязанности выглядят незамысловатыми - размешивать глазурь, проверять ее плотность, окунать в нее полуфабрикаты изделий и потом мыть дно емкости, где все это делается. При этом обещают зарплату до 30 тысяч рублей.

На втором - навесчик заготовок на вулканизационном оборудовании для производства шин. Он требуется в ООО «Персональный подход». Желателен опыт работы от одного года, но возможно и обучение за счет работодателя. Зарплата может доходить до 37 тысяч рублей, но зависит от числа отработанных смен.

Монтер железнодорожных путей и диспетчер на ж/д cтанции попали в рейтинг, видимо, из-за того, что эти профессии почему-то явно невысоко оценили. Заявленная зарплата – всего 18 тысяч рублей по обоим вакансиям. Не очень-то греет и мысль о том, что возможны премии. Перспектива думать каждый месяц, то ли их дадут, то ли нет, - не очень веселая.

В то же время вакансия агронома-садовода в ООО КА «Феникс», наоборот, привлекает своей зарплатой – до 70 тысяч рублей. Требуется опыт работы по профессии от одного года, очень приветствуется, если у соискателя будет личный автомобиль. Он также должен быть готов к работе по скользящему графику, то есть, без «твердых» выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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