В Воронежской области нашелся пропавший на трассе мужчина
С ним все хорошо
Изменить размер текста:
В воронежском поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 25-летнего Хасана Джамурзаева. Мужчина нашелся. Волонтеры сообщают, что он жив. Подробности не разглашаются.
Напомним, Хасан числился без вести пропавшим с 26 июля. В этот день он в последний раз выходил на связь с 610 километра автотрассы "Москва-Астрахань" в Грибановском районе.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU