В Воронежской области нашелся пропавший на трассе мужчина

28 Июль 2020 2020-07-28T12:24:09+03:00

С ним все хорошо

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В воронежском поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 25-летнего Хасана Джамурзаева. Мужчина нашелся. Волонтеры сообщают, что он жив. Подробности не разглашаются.

Напомним, Хасан числился без вести пропавшим с 26 июля. В этот день он в последний раз выходил на связь с 610 километра автотрассы "Москва-Астрахань" в Грибановском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU