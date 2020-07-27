2020-07-27T12:22:22+03:00
Общество

В Воронежской области на трассе исччез 25-летний мужчина

Последний раз его видели В Грибановском районе.
Татьяна МИСТЮКОВА
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Предоставлено Борисоглебской "Службой добровольцев".Предоставлено Борисоглебской "Службой добровольцев".
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На трассе в Воронежской области бесследно исчез 25-летний Хасан Джамурзаев. В последний раз контакт с ним был 26 июля около 16.00. В тот момент он находился на 610 км автотрассы "Москва-Астрахань" в Грибановском районе.

Хасан был одет в синие джинсы, черную кепку и коричневую футболку. Его приметы: рост 1,75 м, спортивного телосложения, волосы имеет темно-русые.

К поискам молодого человека подключились волонтеры. Все, кто знает что-либо о его местонахождении или обладает ценной информацией, просьба позвонить в Борисоглебскую "Службу добровольцев" по телефонам: 8(919) 234-96-91 или 8(980) 554-58-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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