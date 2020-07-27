В Воронеже арестовали четырех мужчин по подозрению в убийстве сына армянского бизнесмена

27 Июль 2020 2020-07-27T15:39:11+03:00

24-летнего парня расстреляли в Рамонском районе у одного из домов садового товарищества «Политехник»

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В региональном Следственном комитете сообщили, что по подозрению в убийстве 24-летнего сына армянского бизнесмена задержаны четверо мужчин. Все они далеко не юнцы: 46 лет, 51 год, 55 лет и 61 год. Сейчас они находятся в СИЗО.

Напомним, убийство случилось 24 февраля. Сын бизнесмена взял отцовский «Ниссан» с тонированными стеклами и при выезде от дома в садовом товариществе «Политехник»был расстрелян в упор. Всего выстрелов было пять. Не исключено, что целью киллера был отец молодого человека, и он ориентировался по автомобилю, который принадлежал как раз ему.

В Следственном комитете сообщили, что разбирательство по делу продолжается, и пока картина преступления не станет ясна окончательно, от дальнейших комментариев воздержатся.

Напомним, по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

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ИСТОЧНИК KP.RU