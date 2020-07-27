2020-07-27T15:39:11+03:00
Происшествия

В Воронеже арестовали четырех мужчин по подозрению в убийстве сына армянского бизнесмена

24-летнего парня расстреляли в Рамонском районе у одного из домов садового товарищества «Политехник»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Киллер выстрелил в молодого человека пять раз.Киллер выстрелил в молодого человека пять раз.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В региональном Следственном комитете сообщили, что по подозрению в убийстве 24-летнего сына армянского бизнесмена задержаны четверо мужчин. Все они далеко не юнцы: 46 лет, 51 год, 55 лет и 61 год. Сейчас они находятся в СИЗО.

Напомним, убийство случилось 24 февраля. Сын бизнесмена взял отцовский «Ниссан» с тонированными стеклами и при выезде от дома в садовом товариществе «Политехник»был расстрелян в упор. Всего выстрелов было пять. Не исключено, что целью киллера был отец молодого человека, и он ориентировался по автомобилю, который принадлежал как раз ему.

В Следственном комитете сообщили, что разбирательство по делу продолжается, и пока картина преступления не станет ясна окончательно, от дальнейших комментариев воздержатся.

Напомним, по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже эвакуировали 21 машину, припаркованную на местах для инвалидов
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать три улицы
В Воронежской области на проезд по трассе «Дон» с 28 июля будут действовать новые тарифы
В Воронеже еще одно общежитие закрыли на карантин из-за коронавируса
Воронежцев предупредили об обжигающем солнце
В Воронеже арестовали четырех мужчин по подозрению в убийстве сына армянского бизнесмена
С этой недели в Воронеже вновь будет работать праздничная иллюминация
В воронежском Центральном парке выкачают всю воду из местного водоема
В Воронеже могут появиться еще три стрит-арта уличного художника Яна Посадского
Эксперты оценили состояние Усманки на территории Воронежского заповедника
В машине воронежца нашли контрабандные сигареты на миллион рублей
В Воронежской области застройщики наконец-то проявили интерес к торгам по квартирам для детей-сирот
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии