2020-07-27T14:00:27+03:00
Общество

В Воронежской области застройщики наконец-то проявили интерес к торгам по квартирам для детей-сирот

Они подали заявки на все 36 тендеров
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня в официальном телеграмм-канале правительства области появилась новость, что наконец-то застройщики проявили интерес к торгам по приобретению квартир для детей-сирот. Напомним, торги проводит правительство области, а точнее департамент соцзащиты. Сообщается, что строительные компании подали заявки на все 36 тендеров. Очередные торги, можно сказать, уже состоялись после того, как в СУ СК по Воронежской области завели уголовное дело за халатность - в этом году департамент соцзащиты не смог приобрести для данной категории граждан пока что ни одной квартиры, поскольку ни один застройщик не принял участие в тендерах.

На этот раз планируется закупить 370 квартир за 630 миллионов рублей. Цена за один квадратный метр жилья должна быть не выше 43,4 тысяч рублей, а площадь квартиры - не больше 39 квадратных метров.

Квартиры должны идти уже с чистовой отделкой и всей необходимой для жизни инфраструктурой (газовая плита, укомплектованный санузел), а также находиться в Воронеже или пригородных районах: Семилукском, Новоусманском, Рамонском, Каширском и Хохольском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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