Воронежская парашютистка совершила прыжок памяти лидера «Сектор газа» с плакатом: «Хой жив!»

27 Июль 2020 2020-07-27T10:26:39+03:00

Двадцать лет назад на пике карьеры Юрия Клинских (Хоя) не стало

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25 июня 2000 года Юрий Клинских (Хой) в последний раз вышел на сцену, чтобы спеть на сборном концерте «Демобилизацию». Через несколько дней, 4 июля, солист легендарной группы «Сектор газа» скончался в Воронеже.

Воронежская парашютистка Галина Кленяева совершила прыжок памяти Юрия Клинских. Она выпрыгнула с самолета и какое-то время находилась в свободном падении с плакатом, на котором написано: «Хой жив!».

Фото Виктор Купинский

- Я живу на Ваях. Это район на окраине Воронежа, где до сих пор можно встретить тонированные «семеры», где все еще продают «паленку» из окон общаг, где вечерами гуляет много очень странных личностей. И тем не менее - здесь царит какая-то положительная непередаваемая атмосфера. Это тот самый Воронеж - настоящий, народный, свободный. Город куража, способный снести крышу и опьяняюще влюбить в себя окончательно и бесповоротно. Именно в этом районе жил и творил Юрий Клинских - лидер группы Сектор Газа. Двадцать лет назад на пике карьеры его жизнь внезапно прервалась. Мы живы пока жива память о нас. И сейчас его песни звучат в наших сердцах, разошлись на цитаты, бомбят «из каждого утюга» на районе... И самое волшебное - открыв балкон летней ночью, можно услышать как поют его песни... Вечером на лавочке, под гитару, а иногда даже «а капелла». Хой жив! - написала Галина Кленяева у себя в соцсетях.

Фото Виктор Купинский

Отметим, что воронежская парашютистка в образе волка Забиваки, талисмана чемпионата мира по футболу, прыгала с высоты 4200 метров. А до этого она даже полностью обнажилась во время прыжка с самолета.

Телеведущий и режиссер Павел Селин, выпускник факультета журналистики ВГУ, хочет запустить масштабный проект о легендарной группе «Сектор Газа» и ее лидере Юрии Клинских (Хое).

«КП-Воронеж» накануне 55-летия лидера воронежской группы «Сектор газа» собирала воспоминания о Юрии Клинских его дочери, племянника и школьного друга.

Воронежская парашютистка совершила прыжок памяти Юрия Клинских ("Сектор Газа").

ИСТОЧНИК KP.RU