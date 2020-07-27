В Воронежской области 27 июля коронавирус выявили еще у 89 человек

27 Июль 2020 2020-07-27T09:18:22+03:00

А вот выписали за последние сутки всего 7 пациентов

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В Воронежской области 27 июля в региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 10 803. То есть за последние сутки заражение подтвердилось еще у 89 человек.

Выздоровели к тому же сроку 10 310 жителей Воронежской области. То есть за последнее время выписали еще 7 пациентов.

Число жертв коронавируса в нашем регионе не увеличилось - 88.

Отметим, что в последнее время поэтапно снимаются ограничения, в частности, на днях разрешили постоянно не сидеть дома людям 65 лет и старше. Фитнес-центры и спортивные объекты могут заполняться уже не на 25, а на 50% своей вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU