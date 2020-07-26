2020-07-26T19:02:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области стало известно, что пропавшего мужчину сожгли

Организатору жуткой расправы продлили арест
Юрий КОЗЛОВ
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Свою жертву двое преступников завезли в безлюдное место, истыкали его ножами и сожгли.Свою жертву двое преступников завезли в безлюдное место, истыкали его ножами и сожгли.Фото: из архива «КП»
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Лискинский районный суд продлил арест предполагаемому организатору страшного преступления.

Напомним, в период с 15 по 19 января в Лисках пропал 33-летний мужчина. Вскоре сотрудники Следственного комитета, собрав данные по этому исчезновению, поняли, что, скорее всего, его убили. В конце мая в СК сообщили, что двух подозреваемых в преступлении задержали (одному 26 лет, другому 35). По версии следствия, на убийство обоих толкнула ненависть к мужчине. Его затолкали в «семерку», вывезли на пустынную местность в районе хутора Новая Грань Лискинского района. Там свою жертву они буквально истыкали ножами. А потом, чтобы скрыть убийство, подожгли тело. Об этом стало известно только сейчас, ранее просто сообщали, что тело спрятали.

Одного из участников расправы следователи считают организатором преступления. Ему и продлили арест. Теперь он просидит за решеткой, как минимум, до 27 августа.

По ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» обоим преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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