В Воронежской области без вести пропавшего 33-летнего мужчину нашли убитым

29 Май 2020 2020-05-29T12:38:41+03:00

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В Лискинском районе убитым нашли без вести пропавшего 33-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 мая.

Житель Лисок исчез еще в январе 2020 года. Долгое время его разыскивали сотрудники полиции и родственники. Затем выяснилось, что у него был конфликт с двумя знакомыми. Их задержали.

Оказалось, что в середине января 26-летний и 35-летний мужчины вывезли горожанина на автомобиле ВАЗ-2107 на территорию хутора Новая Грань. Там они по очереди нанесли ему ножевые ранения в область шеи и туловища. От полученных травм он скончался. Его тело попытались спрятать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU