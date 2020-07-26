Где в Воронеже не будет горячей воды с 27 июля по 3 августа

26 Июль 2020 2020-07-26T15:02:06+03:00

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В неделю, когда кончается июль и начинается август, не будет проблем с горячей водой только у жителей Ленинского и Советского района. Там сроки, когда приходилось ее кипятить или пользоваться электронагревателем, уже прошли.

Зато впереди неудобства, связанные с невозможностью нормально помыться без дополнительных усилий, у жителей Железнодорожного района – там под отключение попадают 11 улиц, Левобережного – 8, а также Коминтерновского и Ленинского – по 4. Сведения по конкретным домам можно найти на сайте мэрии. К этому списку ПАО «Квадра» добавила всего два адреса: ул. Карла Маркса, 112; ул. Революции 1905 года, 5. Там 27 июля закончат ремонт котельной, и уже 28-го появится горячая вода.

Напомним также, что во вторник, 28 июля, жителям Коминтерновского района внепланово на девять часов отключат горячую воду. В домах на улицах пр-т Труда 3, 17, 33, 37, 61, ул. Варейкиса 66, 66а, 72, 82, 88, 90, 92 ее не будет с 8.00 до 17.00. Конкретных объяснений причин отключения в мэрии не разъяснили, сославшись на необходимость работ на каком-то ближайшем объекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU