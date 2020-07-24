Жителям двух улиц Воронежа на день отключат кипяток

24 Июль 2020 2020-07-24T12:58:31+03:00

На одном из коммунальных объектов запланирован ремонт Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 28 июля, жителям Коминтерновского района на девять часов отключат горячую воду. Речь идет о домах на улицах пр-т Труда 3, 17, 33, 37, 61, ул. Варейкиса 66, 66а, 72, 82, 88, 90, 92. Кипятка здесь не будет в период с 8.00 до 17.00.

Как рассказали в мэрии, горячее водоснабжение отключат в связи с необходимостью проведения работ на одном из объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU