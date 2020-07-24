Жителям двух улиц Воронежа на день отключат кипяток
Неудобства придется терпеть во вторник, 28 июля
На одном из коммунальных объектов запланирован ремонтФото: из архива «КП»
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Во вторник, 28 июля, жителям Коминтерновского района на девять часов отключат горячую воду. Речь идет о домах на улицах пр-т Труда 3, 17, 33, 37, 61, ул. Варейкиса 66, 66а, 72, 82, 88, 90, 92. Кипятка здесь не будет в период с 8.00 до 17.00.
Как рассказали в мэрии, горячее водоснабжение отключат в связи с необходимостью проведения работ на одном из объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU