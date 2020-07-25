Под Воронежем сотрудники ГИБДД помогли автоледи отбуксировать иномарку до ближайшего сервиса

25 Июль 2020 2020-07-25T13:32:07+03:00

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Вчера в Хохольском районе на трассе Р-194 «Воронеж-Луганск» заглохла "Тайота Королла", за рулем которой находилась 33-летняя женщина. Она направлялась в Рязанскую область с двумя меленькими детьми.

Ботовой компьютер ее машины показывал чек индикатора заряда аккумуляторной батареи. В растерянности женщина обратилась за помощью к дежурившим на трассе сотрудникам региональной ГИБДД. Инспекторы посмотрели ее авто и нашли причину поломки.

- Оказалось, что поврежден ролик ремня генератора, а сам ремень генератора порван. Поэтому дальнейшая эксплуатация транспортного средства была невозможна, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Понимая, что ожидать эвакуатор на трассе придется несколько часов, что неприемлемо для двух малолетних детей, они решили отбуксировать иномарку до ближайшего сервиса в Воронеже.

Там уже автомеханики починили авто очень быстро, и женщина смогла продолжить свой путь, поблагодарив патрульную службу за помощь.

А чуть раньше сотрудники ГИБДД помогли починить мужчине, попавшем в подобную ситуацию, автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU