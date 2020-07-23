Под Воронежем сотрудники ГИБДД помогли жителю починить его автомобиль
Случай произошел вчера в Новоусманском районе. На федеральной автодороге М-4 "Дон" экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21099, который стоял у дороги с включенными аварийными сигналами и поднятым капотом.
- 38-летний мужчина, житель Воронежа, объяснил инспекторам, что у его автомобиля оборвался ремень генератора. Из-за этого полностью разрядился аккумулятор, и машина заглохла, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
В итоге инспекторы отбуксировали ВАЗ на парковку, помогли воронежцу поменять ремень генератора, а потом запитали его авто от своей патрульной машины.
Мужчина поблагодарил их за помощь и сказал, что сегодня большой редкостью является встреча с неравнодушными и отзывчивыми людьми. Большинство, прикрываясь недостатком времени и колоссальной загруженностью, даже не замечают, что кто-то рядом нуждается в их помощи.
А несколько дней назад сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU