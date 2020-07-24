Из Воронежа запускают специальные электрички до Дивногорья

24 Июль 2020 2020-07-24T20:35:19+03:00

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С 1 августа воронежцы и жители области смогут добраться до музея-заповедника «Дивногорье» на электричках. В ППК «Черноземье» 24 июля сообщили, что совместно с Свято-Успенским Дивногорским мужским монастырем и природным, архитектурно-археологическим музеем-заповедником «Дивногорье» организовывают экскурсионные поездки.

Для перевозки пассажиров по субботам назначаются пригородные поезда: №6004/6003 «Воронеж-1 – Копанище – Воронеж-1»

Со станции «Воронеж-1» электричка отправляет в 09:10. Прибытие в Дивногорский Свято-Успенский монастырь - в 11:34, в природный музей-заповедник - 11:39.

Обратное отправление - в 15:54. Следовательно в Воронеже можно быть уже в 18:19. С более подробным графиком электричек и программой экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте.

Отметим, что Минкульт привлечет Дивногорье к межмузейным проектам федерального уровня. Туристов в Дивногорье ждут выставочные и научно-музейные обмены, новые интересные программы и маршруты. Напомним, недавно музей-заповедник «Дивногорье» выиграл грант конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» - на территории сделают детскую развивающую площадку «Дивноленд».

ИСТОЧНИК KP.RU