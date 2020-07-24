В Воронеже выписали из больницы пострадавшую в аварии катеров женщину

24 Июль 2020 2020-07-24T18:16:03+03:00

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24 июля выписали женщину, серьезно пострадавшую в столкновении двух катеров: ЧП случилось на водохранилище вечером 7 июля. До этого мы сообщали, что горожанка находилась в отделении анестезиологии и реанимации. Ее состояние было тяжелое. Однако сейчас пациентку выписали на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. Об этом «КП- Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, катера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского района. Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, весьма странно вели себя люди на обоих катерах. На одном из них владелец доверил руль человеку, не имевшему прав на управление этим плавательным средством. А водитель второго во время разбирательств отказался пройти тест на алкогольное опьянение.

Ранее сообщали о четырех пострадавших в результате этой аварии на воде: мужчинах 54 и 56 лет и женщинах 34 и 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU