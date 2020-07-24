2020-07-24T18:16:03+03:00
Происшествия

В Воронеже выписали из больницы пострадавшую в аварии катеров женщину

Ее отправили на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику
Олег ИВАНОВ
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Катера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского районаКатера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского районаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 июля выписали женщину, серьезно пострадавшую в столкновении двух катеров: ЧП случилось на водохранилище вечером 7 июля. До этого мы сообщали, что горожанка находилась в отделении анестезиологии и реанимации. Ее состояние было тяжелое. Однако сейчас пациентку выписали на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. Об этом «КП- Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, катера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского района. Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, весьма странно вели себя люди на обоих катерах. На одном из них владелец доверил руль человеку, не имевшему прав на управление этим плавательным средством. А водитель второго во время разбирательств отказался пройти тест на алкогольное опьянение.

Ранее сообщали о четырех пострадавших в результате этой аварии на воде: мужчинах 54 и 56 лет и женщинах 34 и 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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