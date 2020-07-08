2020-07-08T10:04:03+03:00
Происшествия

В Воронеже на водохранилище столкнулись два катера: четыре человека ранены

Инцидент случился вечером 7 июля
Юрий КОЗЛОВ
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Катера на водохранилище сталкиваются не так уж редко.Катера на водохранилище сталкиваются не так уж редко.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 7 июля, в 21.20 на воронежском водохранилище столкнулись два катера. От сильного удара получили травмы четыре человека: мужчины 54 и 56 лет и женщины 34 и 40 лет. Всех пострадавших отвезли в воронежские больницы. Катера отбуксировали на стоянку государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) МЧС. Материалы по ЧП передали в транспортную прокуратуру.

Напомним, 31 июля 2016 года на воронежском водохранилище случилось похожее ЧП с катерами. «Краунлайн», превысивший скорость, врезался в «Стингрей», плывший с выключенными фонарями. Тогда погибла 29-летняя девушка, еще пять человек пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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