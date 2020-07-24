Быстрее строим, быстрее едем

24 Июль 2020 2020-07-24T16:04:55+03:00

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Будет первой…

Масштабы строительства и эффект от его результатов на автомагистралях Государственной компании «Автодор» продолжают восхищать и удивлять. Автомобильные развязки и ленты дорожного полотна со строгими линиями разметки и зеброй барьерного ограждения, равномерно освещенные ночью, уже прописались в наборах видовых открыток регионов. Недавно открытый обход Лосево и Павловска на автомагистрали М-4 «Дон» пока на такие карточки не попал. Однако, о том, что проблемы сняты и мы никогда не услышим о «пробках в Лосево», сообщили и продолжают сообщать средства массовой информации и блогеры, а также автомобилисты, которые проезжают по новой дороге. Один из наиболее протяженных обходов населенных пунктов стал примером применения передовых проектных решений, технологий строительства, заботы об экологии. Главное – проезд стал комфортным. И произошло это как раз перед открытием курортного сезона на юге России.

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ИСТОЧНИК KP.RU