В Воронежской области коронавирус победили уже больше 10 тысяч человек

24 Июль 2020 2020-07-24T11:00:33+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 24 июля в Воронежской области зарегистририровали 88 заболевших. Никануне их было 89. Таким образом с начала эпидемии заболели 10454 жителя региона. К этому дню выздоровели еще 93 человека. Общее количество воронежцев, победивших коронавирус, достигло 10036.

В списке умерших 88 жителей региона.

Напомним, по распоряжению главы области в регионе действует режим ограничений. Однако 23 июля в нем появились новые послабления. В частности, разрешено посещать игры на открытых стадионах и отменена самоизоляция для пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU