В Воронежской области коронавирус победили уже больше 10 тысяч человек
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 24 июля в Воронежской области зарегистририровали 88 заболевших. Никануне их было 89. Таким образом с начала эпидемии заболели 10454 жителя региона. К этому дню выздоровели еще 93 человека. Общее количество воронежцев, победивших коронавирус, достигло 10036.
В списке умерших 88 жителей региона.
Напомним, по распоряжению главы области в регионе действует режим ограничений. Однако 23 июля в нем появились новые послабления. В частности, разрешено посещать игры на открытых стадионах и отменена самоизоляция для пенсионеров.
ИСТОЧНИК KP.RU