Более 1,5 млрд рублей дополнительно направили на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Воронежской области
Депутаты скорректировали параметры бюджета региона в рамках 59-го заседания Воронежской облдумы, которое провел председатель заксобрания Владимир Нетёсов
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Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.
ИСТОЧНИК KP.RU