Более 1,5 млрд рублей дополнительно направили на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Воронежской области

23 Июль 2020 2020-07-23T12:25:33+03:00

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Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

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ИСТОЧНИК KP.RU