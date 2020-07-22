В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве

22 Июль 2020 2020-07-22T17:32:33+03:00

Похоже, это та самая Люся, которая сбежала от хозяйки неделю назад [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось весьма необычное для нашего города видео. На нем запечатлено, как молодые люди на остановке «Арзамасская» Левобережного района пытаются то ли сбить, то ли заарканить лазающую по веткам обезьяну. Животное старается от ловцов сбежать.

Как следует из комментариев к видео, обязьяну ловили по просьбе владелицы (женщина делает с ней свой маленький бизнес, фотографируя за деньги в парке «Алые паруса»). И все-таки поймали. Напомним, о побеге животного сообщали неделю назад. Нашедшим обезьянку Люсю даже обещали вознаграждение.

Неизвестно, перепало ли что-нибудь молодым людям, ловившим обезьянку, однако способ возвращения животного хозяйке вызвал вопросы. Например, что бы было, если б животное не удержалось на ветках? Многие считают, что в таких случаях лучше прибегнуть к помощи профессиональных спасателей.

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Побег обезьяны в Воронеже.Какие-то неадекваты пытались сбить палкои обезьяну на остановке Арзамасская. Ранее эта обезьяна была замечена с женщинои у Алых парусов (делали фото за деньги).

ИСТОЧНИК KP.RU