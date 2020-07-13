2020-07-13T08:41:25+03:00
Общество

В Воронеже ищут сбежавшую обезьяну

Животное пропало на Левом берегу
Артем ИЛЬИН
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На этот раз ищут не собачку или кошечку, а обезьянку.На этот раз ищут не собачку или кошечку, а обезьянку.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото необычного объявления. Обычно разыскивают сбежавших собак и кошек, а тут пропало экзотическое для нашего региона животное – обезьяна. Отзывается на кличку Люся. Сбежала она в районе парка «Алые паруса» и «Воронежэнерго», видимо, от частного владельца.При каких обстоятельствах, непонятно.

В объявлении указаны телефоны, по которым могут позвонить все те, кто видел беглянку: 8-960-893-76-46 и 8-909-211-96-59. Тем, кто что-либо сообщит об обезьянке, обещают вознаграждение. Какое конкретно, правда, неясно.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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