В Воронеже ищут сбежавшую обезьяну
В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото необычного объявления. Обычно разыскивают сбежавших собак и кошек, а тут пропало экзотическое для нашего региона животное – обезьяна. Отзывается на кличку Люся. Сбежала она в районе парка «Алые паруса» и «Воронежэнерго», видимо, от частного владельца.При каких обстоятельствах, непонятно.
В объявлении указаны телефоны, по которым могут позвонить все те, кто видел беглянку: 8-960-893-76-46 и 8-909-211-96-59. Тем, кто что-либо сообщит об обезьянке, обещают вознаграждение. Какое конкретно, правда, неясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU