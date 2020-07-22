2020-07-22T15:05:30+03:00
Общество

Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком

Туда поставили 15,5 тысяч тонн сельхозпродукции
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям привели данные об экспорте двух этих регионов с начала 2020 года.

Оказалось, что за рубеж отправилось более 320 тысяч тонн продуктов. Более 305 тысяч из них – корма и кормовые добавки. Их поставляли, в основном, в Латвию, Литву и Францию.

Кроме того, 10487 тонн свинины, говядины и мяса птицы поставили в Луганскую и Донецкую области Украины, а также в Китай. 5135 тонн молока, сыра, сливочного масла и творога шло на экспорт в те же два региона Донбасса. А также в Абхазию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Грузию и Китай.

Напомним, по данным Воронежстата, поставка товаров на Украину составляет 21,7 процента экспорта Воронежской области. А на втором месте, как ни странно, Египет (10,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки
Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом
Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»
Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Через Сбербанк прошла миллиардная безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций
В Воронеже дерево упало на торговые павильоны
Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве
В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест
В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр
Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства
Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком