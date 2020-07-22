Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком

22 Июль 2020 2020-07-22T15:05:30+03:00

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В управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям привели данные об экспорте двух этих регионов с начала 2020 года.

Оказалось, что за рубеж отправилось более 320 тысяч тонн продуктов. Более 305 тысяч из них – корма и кормовые добавки. Их поставляли, в основном, в Латвию, Литву и Францию.

Кроме того, 10487 тонн свинины, говядины и мяса птицы поставили в Луганскую и Донецкую области Украины, а также в Китай. 5135 тонн молока, сыра, сливочного масла и творога шло на экспорт в те же два региона Донбасса. А также в Абхазию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Грузию и Китай.

Напомним, по данным Воронежстата, поставка товаров на Украину составляет 21,7 процента экспорта Воронежской области. А на втором месте, как ни странно, Египет (10,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU