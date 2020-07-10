Товары из Воронежской области чаще всего идут на экспорт на Украину и в Египет

10 Июль 2020 2020-07-10T19:37:35+03:00

Всего наш регион поставляет продукцию в 83 страны мира

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В Воронежстате привели данные по внешней торговле нашего региона за первый квартал 2020 года.

Оказалось, что экспорт наших товаров «потянул» на сумму 269,1 миллиона долларов (80,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года), а импорт – 206,9 млн. (соответственно 98,4%). Таким образом, вывозят из нашей области продукции на 62,2 миллиона больше, чем ввозят.

В страны дальнего зарубежья экспорт возрос на 23 процента, а импорт оттуда – всего на 2% (соответственно по суммам это 168,8 и 160, 4 миллиона долларов).

В страны СНГ стали вывозить и ввозить оттуда поменьше товаров. Экспорт снизился на 12,5% и составил 100,3 миллиона долларов, импорт упал на 12,3 % и «потянул» всего на 46,5 млн.

Из нашей области за границу, в основном, идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (45,7% всего объема экспорта), продукция химической промышленности и каучук (40,7%), машины, оборудование и транспортные средства (7,8%). Экспорт идет, в основном, в Украину (21,7 %), Египет (10,3 %), Турцию (5,8 %), Польшу (5,4 %), Латвию (4,6 %), Казахстан (3,7 %) и Германию (3,3 %).

Ввозят из-за рубежа в нашу область машины, оборудование и транспортные средства (39,8% всего импорта), продовольственные товары (24,4%), продукцию химической промышленности и каучук (11,8%), металлы и изделия из них (10,8%).

Всего Воронежская область торгует со 102 странами мира, в 83 из них поставляют наши товары.

ИСТОЧНИК KP.RU