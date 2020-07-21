2020-07-21T20:42:38+03:00
Общество

В Воронеже изменился график отключения горячей воды на июль

Сдвинули сроки по 11 улицам Железнодорожного района
Юрий КОЗЛОВ
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Жильцам многих домов Железнодорожного района горячую воду отключат на неделю позже.Жильцам многих домов Железнодорожного района горячую воду отключат на неделю позже.Фото: из архива «КП»
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В воронежском филиале ПАО «Квадра» сообщили о переносе сроков отключения горячей воды. На 11 улицах: Минской, Остужева, Переверткина, 25 Января, Комсомольской, Серафимовича, Старых Большевиков, Суворова, Гаршина, Зои Космодемьянской и Ленинском проспекте ее вырубят не с 21-го, а с 28 июля по 7 августа. Конкретные адреса вы можете увидеть здесь

Напомним, график отключения горячей воды в июле стал известен в конце июня. Обращаем внимание, что нужно ознакомиться не только с информацией, размещенной на сайте мэрии, но и на ресурсе ПАО «Квадра». У теплоснабжающей организации из-за необходимости проведения ряда профилактических работ этот список, как правило, несколько шире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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