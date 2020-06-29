2020-06-29T13:04:31+03:00
Общество

В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле

Многим горожанам придется потерпеть неудобства в течение пары недель
Олег ИВАНОВ
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В ряде случаев возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работВ ряде случаев возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже продолжаются работы по подготовке к очередному отопительному периоду: поэтому в июле многим горожанам временно придется остаться без горячей воды

Отключить горячую воду хотели еще в мае, но позже решили перенести работы по промывке и опрессовке сетей на более позднее время. Часть воронежцев столкнулись с неудобствами в июне.

Если вы хотите узнать, когда вам не удастся принять горячий душ, то ознакомиться с графиками отключения можно на сайте мэрии и на сайте ПАО «Квадра» - обратите внимание, что это разные списки, так что наличие или отсутствие вашего адреса лучше проверить в каждом из них. Как правило, работы, а вместе с ними и отключения длятся неделю-две.

Есть и небольшая приятная новость: запланированные на 30 июня работы переносятся на 2 июля и последующие дни.

- В ряде случаев возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами, - отмечают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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