В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дороги на четырех улицах

21 Июль 2020 2020-07-21T16:39:37+03:00

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Это ночью в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах. Как сообщили в администрации города, на Большой Манежной ожидаются подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На Ленинградской ремонт подход к концу - там займутся установкой бортового камня. На улице Полины Осипенко рабочие будут укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона, а также поднимать горловины колодцев.

Не прекращаются работы и на проспекте Революции. В ночь там продолжат устанавливать бортовой камень и поднимать горловины колодцев.

Тем временем, вчера общественники и представители мэрии обсудили благоустройство пешеходной части проспекта Революции. Окончательно оформить свои идеи они намерены уже на этой неделе. А с 24 июля с их предложениями можно будет ознакомиться в официальном паблике администрации Воронежа в соцсети Вконтакте. И там же проголосовать за понравившийся вариант. Результаты огласят в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU