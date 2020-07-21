Воронежцы смогут выбрать проект благоустройства проспекта Революции

21 Июль 2020 2020-07-21T08:44:03+03:00

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Вчера в Воронеже общественники и представители мэрии обсудили благоустройство проспекта Революции. Окончательно оформить свои идеи они намерены уже на этой неделе. А с 24 июля с их предложениями можно будет ознакомиться в официальном паблике администрации Воронежа в соцсети Вконтакте. И там же проголосовать за понравившийся вариант. Результаты огласят в конце июля.

А пока известно, что на тротуарной части проспекта, по его нечетной стороне, планируется организовать велодвижение. Для этого сместили опоры контактной сети и освещения. Также планируется перенести линию посадки деревьев, что тоже освободит место для езды на велосипедах и самокатах.

Также в мэрии пообещали, что многочисленные провода и кабели на проспекте спрячут под землю, опоры приведут к их историческому облику, пешеходную часть сделать доступной для маломобильных граждан, установят удобные лавочки, сделают читаемыми таблички с указателями и даже, может быть, вместо пешеходных ограждений посадят живую изгородь, а обычные канализационные люки заменят на особенные.

С идеей проспекта представители общественности планируют определиться на этой неделе, а с 24 июля предложенные инициативы будут представлены воронежцам на голосование в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте. Итог голосования планируется обсудить на следующей встрече, которая пройдет уже в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU