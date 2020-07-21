2020-07-21T16:36:21+03:00
Общество

На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства

В рамках 59-го заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты скорректировали ряд параметров бюджета региона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличиваются на сумму 62,5 млн рублей – они будут направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Коме того, еще 8,5 млн на эти цели получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в рамках увеличения бюджетных ассигнований.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дороги на четырех улицах
На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства
В Воронежской области за год на 25% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены
В Воронеже водитель кроссовера врезалась в стоящую на обочине "пятнадцатую"
Воронежцы смогут получить консультацию сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты по телефону
В Воронеже лифт зажал руку годовалой девочки
В Воронежской области сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль
В Воронеже мошенник, напугав женщину виртуальными хакерами, разжился 62 тысячами рублей
В Воронеже директор организации оценила свои виртуальные связи в 3,5 миллиона рублей
Воронежец пригласил в гости своего будущего убийцу