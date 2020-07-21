На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства
В рамках 59-го заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты скорректировали ряд параметров бюджета региона
.
Изменить размер текста:
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличиваются на сумму 62,5 млн рублей – они будут направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Коме того, еще 8,5 млн на эти цели получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в рамках увеличения бюджетных ассигнований.
ИСТОЧНИК KP.RU