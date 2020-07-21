На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства

21 Июль 2020 2020-07-21T16:36:21+03:00

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Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличиваются на сумму 62,5 млн рублей – они будут направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Коме того, еще 8,5 млн на эти цели получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в рамках увеличения бюджетных ассигнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU