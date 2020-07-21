Бывший вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин стал крупным аграрием

21 Июль 2020 2020-07-21T13:13:02+03:00

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Геннадий Макин – не такой человек, который долго сидит без крупного дела. В июле 2018 года, когда он ушел с поста вице-губернатора, намекнул, что собирается попробовать себя как бизнесмен. Теперь обещание выполнил.

Из открытых источников стало известно, что Макин стал владельцем контрольного пакета акций (68%) ООО «Воробьевка-агро». Эта сельхозкомпания – достаточно лакомый кусочек. Занимается выращиванием подсолнечника, пшеницы, ячменя, свеклы и гречихи. Чистая прибыль предприятия в 2019 году – 19,6 миллиона рублей. Ранее 100% акций ООО «Воробьевка-агро» принадлежали ее генеральному директору Сергею Крюкову.

Макин – не просто человек со стороны для предприятия. Ранее, когда Геннадий Иванович был управляющим воронежским филиалом Московского индустриального банка, это финансовое учреждение была серьезным инвестором ООО «Воробьевка-агро». Около 3 миллиаров рублей вложили в расширение земельного фонда предприятия до 20 тысяч гектаров и строительство элеватора на 140 тысяч тонн зерна.

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ИСТОЧНИК KP.RU