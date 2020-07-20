В Воронеже попали на видео издевательства двух парней и девушки над маленьким мальчиком

20 Июль 2020 2020-07-20T16:14:17+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео «разборки» в Левобережном районе. В местности, напоминающей лесопарк, здоровенный подросток сгреб в охапку мальчика лет десяти и насильно удерживал. Ребенок сжался в комочек, прижав к коленям голову. Еще один старшеклассник разбежался и замахнулся ногой. К счастью, он только имитировал удар. Если бы врезал ногой на самом деле, как минимум, все могло бы закончиться тяжелейшей травмой.

После этого мальчик попытался ударить схватившего его амбала. И получил пинка от девушки тоже лет 14-16-ти. Мальчик в конце концов вырвался и убежал.

В комментариях к видео недоумевают, почему вместо того, чтобы вести съемку, ее автор не разогнал подростков или не вызвал полицию. К слову, в региональном ГУ МВД в курсе инцидента:

- Выясняем, где снимали видео, что это за подростки и мальчик. Не исключаем и варианта, что это либо фейк, либо старое видео да еще и снятое не в Воронеже. В том случае, если видео реальное, надо разобраться, из-за чего произошла эта драка.

Напомним, на днях продлили срок 15-летнему жителю Ленинского района, избившему старика, двух школьников, а на 9 мая отправившего в реанимацию 30-летнего мужчину. Агрессивный подросток просидит в СИЗО, как минимум, до 19 августа.

10-летнего мальчика били на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU