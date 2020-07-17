2020-07-17T16:48:08+03:00
Происшествия

В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину

Если пожилого человека и сверстников он отделал не так сильно, то 35-летнего прохожего отправил в реанимацию [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Мнимое раскаяние попало на видео.Мнимое раскаяние попало на видео.Фото: кадр с видео
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В Ленинском районном суде продлили срок ареста 15-летнему школьнику. Он сколотил маленькую банду сверстников и держал в страхе нормальных учеников.

В поле зрения правоохранителей школьник попал, когда вместе с приятелем избил одинокого старика на улице Моисеева. Мерзкую расправу снимала на видео их знакомая. Тогда к жесткой ответственности подросток не привлекался. Зато с помощью приятелей сам ее инсценировал – на видео размазывал кровь и сопли с намеком, что его избили, и говорил, что так больше не будет. А реально какой-то взрослый дядя попросил активистов, желающих проучить юного мерзавца, не вмешиваться. Дескать, сам с парнем разберется.

Избитый подростком старик. Фото: соцсети

Избитый подростком старик.Фото: соцсети

Разобрался в итоге на славу. Вскоре подростка уличили в избиение двух сверстников в заброшенных дворах. В расправе участвовали члены его шайки. А 9 мая, когда нормальные люди отмечают День Победы, этот малолетний субъект отправил в реанимацию ударом ноги 30-летнего прохожего. После этого сотрудники прокуратуры задались вопросом, почему бездействовали соответствующие отделы полиции и районной управы.

Судебное заседание сделали закрытым. Ведь 18 лет этому малолетнему любителю подраться нет. В итоге его скрыли от глаз нормальных людей до 19 августа. Как минимум.

Извиняется за избиение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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