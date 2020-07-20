Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Принятый депутатами закон позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает до полумиллиона человек, отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов
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Воронежская областная Дума приняла закон «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Воронежской области». Документ регулирует отдельные отношения, связанные с этими процессами, а также определяет формы их государственной поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU