Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку

20 Июль 2020 2020-07-20T11:49:32+03:00

Принятый депутатами закон позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает до полумиллиона человек, отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов

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Воронежская областная Дума приняла закон «О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории Воронежской области». Документ регулирует отдельные отношения, связанные с этими процессами, а также определяет формы их государственной поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU