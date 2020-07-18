2020-07-18T10:32:44+03:00
Общество

В Воронежской области 18 июля новый коронавирус выявили еще у 108 человек

В то же время выздоровели 162 пациента
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Количество скончавшихся с коронавирусом не выросло - число жертв по-прежнему равно 84Количество скончавшихся с коронавирусом не выросло - число жертв по-прежнему равно 84Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки новый коронавирус подтвердился еще у 108 жителей Воронежской области. Таким образом, число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашем регионе достигло 9 960. Об этом 18 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Выздоровели после заражения новым вирусом 9 259 жителей Воронежской области. То есть за последние сутки выписали 162 пациента.

Количество скончавшихся с коронавирусом не выросло - число жертв по-прежнему равно 84.

Отметим, что в областном диагностическом центре стали брать мазки на коронавирус прямо во дворе. Медики переняли зарубежный опыт, где такой способ тестирования применяется достаточно широко. Сотрудники делают забор материала для анализа через окно. Необходимые документы оформляют под навесом, защищающим от дождя и жары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После трех месяцев спада в Воронеже начало расти количество вакансий
Пенсионерка из Воронежа два часа перечисляла мошенникам свои сбережения на 13 номеров мобильных телефонов
В воронежском парке «Дельфин» появится небольшой водопад и альпинистские стенки для детей
Ночью во время массовой проверки в Воронеже инспекторы остановили более 300 водителей
В Воронежской области 18 июля новый коронавирус выявили еще у 108 человек
В Воронежской области рядом с пешеходным переходом сбили 9-летнего велосипедиста
В Воронеже сняли на видео, как подросток ногой разбил лобовое стекло BMW
В Воронеже запустят новые маршруты и скорректируют действующие
В Воронеже сгорела "шестерка"
В Воронеже попасть в библиотеки можно будет только по предварительной записи
На мусорном полигоне под Воронежем снова нашли грубые нарушения
Воронежец продал авто возлюбленной и, чтобы компенсировать вред, предложил ей чужое авто
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика