В Воронежской области 18 июля новый коронавирус выявили еще у 108 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T10:32:44+03:00

В то же время выздоровели 162 пациента

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За прошедшие сутки новый коронавирус подтвердился еще у 108 жителей Воронежской области. Таким образом, число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в нашем регионе достигло 9 960. Об этом 18 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Выздоровели после заражения новым вирусом 9 259 жителей Воронежской области. То есть за последние сутки выписали 162 пациента.

Количество скончавшихся с коронавирусом не выросло - число жертв по-прежнему равно 84.

Отметим, что в областном диагностическом центре стали брать мазки на коронавирус прямо во дворе. Медики переняли зарубежный опыт, где такой способ тестирования применяется достаточно широко. Сотрудники делают забор материала для анализа через окно. Необходимые документы оформляют под навесом, защищающим от дождя и жары.

ИСТОЧНИК KP.RU