2020-07-17T17:18:57+03:00
Общество

В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице

Их делают во дворе диагностического центра
Юрий КОЗЛОВ
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Мазки делают через окно.Мазки делают через окно.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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В областном диагностическом центре (площадь Ленина, 5а) стали делать мазки на коронавирус прямо во дворе. Медики переняли зарубежный опыт, где такой способ тестирования применяется достаточно широко. Там берут мазки даже у сидящих в машине людей, а также в специальных палатках.

Медработники забирают материал для теста через окно. При этом после каждого пациента меняют перчатки и обязательно периодически обрабатывают рабочее место дезинфицирующими средствами. Необходимые документы оформляют под навесом, защищающим от дождя и жары.

Такой способ взятия теста резко снижает возможность заразиться коронавирусом за счет того, что мазки берут не в помещении, где бациллы задерживаются дольше.

Напомним, за последние сутки опасную болезнь обнаружили у 109 жителей Воронежской области, в то же время 309 выздоровели. Губернатор Александр Гусев подписал указ о разрешении работать кафе и ресторанам при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, а также музеям, заповедникам и библиотекам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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