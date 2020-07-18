В Воронеже сняли на видео, как подросток ногой разбил лобовое стекло BMW

18 Июль 2020 2020-07-18T09:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

16 июля примерно в 23.30 подросток залез на припаркованный автомобиль BMW и ударом ноги разбил лобовое стекло дорогой машины. Такую запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на территории жилого комплекса «Дельфин» на улице Переверткина, накануне опубликовали воронежцы.

Судя по видео, школьники готовились к этому акту вандализма. Один из парней спрятал лицо, но вот внешность его напарника можно различить. Свои действия они снимали на телефон. Поэтому вполне возможно, что видео от первого лица появится в какой-либо из соцсетей.

Впрочем, скорее всего, жертвой этих парней стал не только BMW, но и другие машины. Даже на это фрагменте видео можно разглядеть, как они подходят к другим случайным автомобилям и зачем-то бьют их. Владельцам остается лишь обраться в полицию. Это не первый подобный случай в Воронеже: до этого мы писали про подобный инцидент в Ленинском районе.

Подростки бьют автомобили в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU