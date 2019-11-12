2019-11-12T19:52:09+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попали двое подростков, бивших ночью стекла машин

Инцидент случился в Ленинском районе [видео]
Артем ИЛЬИН
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Через мгновение машина останется без стекла.Через мгновение машина останется без стекла.Фото: кадр с видео
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В ночь на воскресенье, 10 декабря, большинство воронежцев мирно спали. А двое подростков в Ленинском районе решили погулять. Им было весело, тянуло на «подвиги». Под горячую руку попались две машины. Один из юношей разбил неким тяжелым предметом стекло одного авто. И подал примеру другому. Тот решил «порисоваться» и ударом в стиле Джеки Чана уничтожил стекло другого автомобиля.

Самое любопытное, что на этом один из приятелей не успокоился и выложил видео своих похождений в соцсеть. Правда, вскоре его удалил, но было поздно – запись уже разошлась.

В полиции подробности расследования инцидента не сообщили. Сказали только, что по факту происшествия идет проверка.

Подростки крушат стекла машин в Ленинском районе.В ночь на 10 ноября двое подростков крушили стёкла автомобилей в Ленинском районе и один из них выложил это у себя на странице в историю

ИСТОЧНИК KP.RU

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