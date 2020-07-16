Для воронежцев в Шилово в субботу организуют подвоз воды
Жителям микрорайона Шилово, где в субботу, 18 июля, на целый день отключат водоснабжение, организуют подвоз воды.
С 8.00 до 21.00 можно будет набрать ее для хозяйственных нужд по десяти адресам:
- ул. Курчатова, 36б;
- ул. Курчатова. 24;
- ул. Теплоэнергетиков, 5;
- ул. Теплоэнергетиков, 8а;
- ул. Междуреченская, 1а;
- ул. Междуреченская, 1б;
- ул. Острогожская, 170/10;
- ул. Острогожская, 168/2;
- ул. Острогожская, 164/2;
- ул. Коренцова, 5.
Напомним, воду в Шилово отключат в связи с плановыми работами по модернизации Левобережного водозабора. В части домов воды не будет с 00.00 до 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU