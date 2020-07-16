Для воронежцев в Шилово в субботу организуют подвоз воды

16 Июль 2020 2020-07-16T16:04:50+03:00

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Жителям микрорайона Шилово, где в субботу, 18 июля, на целый день отключат водоснабжение, организуют подвоз воды.

С 8.00 до 21.00 можно будет набрать ее для хозяйственных нужд по десяти адресам:

- ул. Курчатова, 36б;

- ул. Курчатова. 24;

- ул. Теплоэнергетиков, 5;

- ул. Теплоэнергетиков, 8а;

- ул. Междуреченская, 1а;

- ул. Междуреченская, 1б;

- ул. Острогожская, 170/10;

- ул. Острогожская, 168/2;

- ул. Острогожская, 164/2;

- ул. Коренцова, 5.

Напомним, воду в Шилово отключат в связи с плановыми работами по модернизации Левобережного водозабора. В части домов воды не будет с 00.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU