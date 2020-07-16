Жителям воронежского микрорайона Шилово в субботу на весь день отключат воду

16 Июль 2020 2020-07-16T12:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Воронежа сообщила о плановом отключении водоснабжения в Шилово. В субботу, 18 июля, воды не будет с 00.00 до 21.00. Ограничения связаны с плановыми работами по модернизации Левобережного водозабора. Сделайте своевременно запасы! Прекратят водоснабжение ряда жилых домов и организаций по следующим адресам:

Управляющие компании:

Котельные:

Детские сады, школы, социально значимые объекты:

Абоненты с технологическими нуждами холодного водоснабжения:

ИСТОЧНИК KP.RU