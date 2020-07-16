Жителям воронежского микрорайона Шилово в субботу на весь день отключат воду
Сделайте запасы заранее
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мэрия Воронежа сообщила о плановом отключении водоснабжения в Шилово. В субботу, 18 июля, воды не будет с 00.00 до 21.00. Ограничения связаны с плановыми работами по модернизации Левобережного водозабора. Сделайте своевременно запасы! Прекратят водоснабжение ряда жилых домов и организаций по следующим адресам:
Управляющие компании:
Котельные:
Детские сады, школы, социально значимые объекты:
Абоненты с технологическими нуждами холодного водоснабжения:
ИСТОЧНИК KP.RU