В Воронеже дошло до суда уголовное дело экс-заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией

16 Июль 2020 2020-07-16T15:36:05+03:00

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В Центральный районный суд поступило уголовное дело бывшего заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией регионального ГУ МВД Виталия Чермашенцева.

По данным следствия, с 2015 по 2019 году, будучи сначала начальником отдела по борьбе с экономической преступностью, а затем заместителем начальника антикоррупционного управления, Чермашенцев ежемесячно брал по 200 тысяч рублей с бизнесмена. За эти деньги он обещал избавить предпринимателя, трудящегося в сфере сельского хозяйства, от проверок, в том числе налоговых. Всего за эти годы высопоставленный полицейский получил от бизнесмена 9,2 миллиона рублей. Деньги он тратил на собственные нужды.

Заместителя начальника управления после внутренней проверки уволили. Теперь по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» Чермашенцеву грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU