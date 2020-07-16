Закон об инициативных проектах позволит гражданам участвовать в принятии бюджетных решений

16 Июль 2020 2020-07-16T14:50:56+03:00

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Верхняя палата парламента одобрила внесение изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Принятие этого законопроекта позволит обеспечить гарантии реальной вовлеченности граждан в обустройство комфортной среды для жизни, – отметил Сергей Лукин.

Документ направлен на реализацию поручения, данного по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года.

По словам сенатора, законопроект устанавливает правовые основы участия жителей в решении вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления.

- Для того, чтобы бюджетные средства были выделены на те улучшения, которые жители считают приоритетными, необходимо внести в местную администрацию инициативный проект. Инициатором может выступить группа граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (ТОСы) или староста сельского населенного пункта. Предварительно проект необходимо обсудить на собрании или сходе, - уточнил Сергей Лукин. – Теперь у граждан есть возможность участвовать в процессе распределения местного бюджета.

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